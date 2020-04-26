Песков: Путин считает, что пока рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме Вооруженных сил РФ, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путину доложено было [об этой мозаике]», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос агентства о том, известно ли президенту об этом проекте. «Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — передал слова главы государства Песков.