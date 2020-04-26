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17:30, 26 апреля 2020

Песков: Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть

Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, России имеется «хороший» задел прочности и «подушка безопасности». Он также призвал к рачительности и не поддаваться «популистским», как он сказал, настроениям «все раздать всем и залить деньгами экономику.



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