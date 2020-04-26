Песков: Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть

Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, России имеется «хороший» задел прочности и «подушка безопасности». Он также призвал к рачительности и не поддаваться «популистским», как он сказал, настроениям «все раздать всем и залить деньгами экономику.
2020-04-26T17:30:00+03:00
2020-04-26T17:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 26 апреля 2020
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