Песков: Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть

Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, России имеется «хороший» задел прочности и «подушка безопасности». Он также призвал к рачительности и не поддаваться «популистским», как он сказал, настроениям «все раздать всем и залить деньгами экономику.