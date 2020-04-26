Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%

Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. В первую очередь он связывает это с режимом самоизоляции. Попова подчеркнула, что сейчас удается выявлять тех людей, которые еще не заболели и наименее заразны, но являются носителями вируса.
2020-04-26T17:30:00+03:00
2020-04-26T17:33:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2632226-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 26 апреля 2020
Загрузка комментариев...