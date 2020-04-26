Источник РБК: Сергей Шойгу поручил изучить вопрос досрочного завершения учебного года в вузах Минобороны

Сергей Шойгу поручил изучить вопрос досрочного завершения учебного года в вузах Минобороны. Об этом РБК сообщил источник, близкий к военному ведомству. Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в военных учебных заведениях России в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге. С конца марта все учебные заведения Минобороны работают в условиях строгих противоэпидемических ограничений.
2020-04-26T17:30:00+03:00
2020-04-26T17:33:15+03:00
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17:30, 26 апреля 2020
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