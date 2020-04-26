Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался от коронавируса

Как сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле, несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Епископ Вениамин стал первым архиереем РПС, который стал жертвой COVID-19.