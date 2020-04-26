В Курганской области на майские праздники решили приостановить продажу спиртного из-за коронавируса

В Курганской области с понедельника будет смягчен режим изоляции – к работе вернутся ряд предприятий, например, мебельные и магазины одежды. При этом к майским праздникам в регионе готовят другое ограничение – с 30 апреля по 10 мая будет запрещена продажа алкоголя, реализовыватьспиртное не смогут в том числе рестораны и кафе. Также нельзя будет продавать горючие вещества и средства для разведения огня. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В некоторых других регионах также считают, что алкоголь провоцирует людей на нежелательные в условиях эпидемии социальные контакты и безответственное поведение. Поэтому «сухой закон» еще несколько недель назад ввели власти Забайкалья. Правда, его отменили после того, как Минипромторг предупредил о возможном росте количество нелегальной продукции и социального напряжения. Ограничения на продажу алкоголя также ввели в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

Во многих регионах власти предупреждают об усилении контраля за соблюдением изоляции в период майских праздников. Официально карантин в стране пока не продлен, однако в Роспотребнадзоре уже заявили о том, что ограничения необходимо оставить