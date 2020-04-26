Заведующий отделением нейрохирургии Александровской Больницы скончался в Петербурге

У него выявили коронавирус.

Смерть врача нейрохирурга Алексея Филиппова подтвердили городские власти. Медику был 51 год, он работал в Александровской больнице, там сейчас лечат заразившихся коронавирусом. Медика, как и почти всех других врачей с подтверждённым тестом на ковид-19 доставили в Боткинскую больницу, там он и скончался.

Сегодня же чиновники сообщили о смерти четырёх медсестёр, у них также нашли коронавирус. Впрочем в комитет отметили, что все они страдали другими заболеваниями и заразились не на работе. Если так, то их семьям не выплатят компенсации. Миллион рублей в Петербурге дают только родственникам медиков, которые заразились именно помогая пациентам. Отметим, накануне пришла информации о смерти ещё одного петербургского врача.

Всего в Петербурге более сотни медиков находятся в больнице с подтверждённым коронавирусом.