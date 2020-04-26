В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В лавре, три недели находящейся на карантине, постоянно находятся около 150–200 человек, в том числе настоятель. Умерли трое священнослужителей. Также заболевшие есть среди монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая расположена на территории лавры. Как рассказал РБК представитель УПЦ МП митрополит Климент, сейчас большинство клириков идёт на поправку.
2020-04-26T16:30:00+03:00
2020-04-26T16:47:33+03:00
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16:30, 26 апреля 2020
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