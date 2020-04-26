Глава Роспотребнадзора: Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники

Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники. К этому призывает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, в сложившейся в России ситуации возможно избежать пика заболеваемости COVID-19 лишь в том случае, если, как она выразилась, «не будет срыва» во время майских праздников.