Глава Роспотребнадзора: Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники

Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники. К этому призывает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, в сложившейся в России ситуации возможно избежать пика заболеваемости COVID-19 лишь в том случае, если, как она выразилась, «не будет срыва» во время майских праздников.
2020-04-26T16:32:00+03:00
2020-04-26T16:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 26 апреля 2020
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