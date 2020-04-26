Президент Белоруссии заявил, что пандемия коронавируса не должна быть причиной для остановки экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса не должна быть причиной для остановки экономики. По его словам, страну подталкивают к введению карантина, однако на самом деле он ей не нужен.

Отказ от ограничений на время пандемии, уверен Александр Лукашенко, обусловлен тем, что выходить из кризиса стране, не обеспеченной собственными энергоресурсами и финансовыми запасами, будет во много раз сложнее, чем государствам, которые «печатают доллары». Президент Белоруссии считает, что в случае введения карантина страна стала бы сильно зависимой или фактически подчинилась бы «богатым и сильным государствам». В стране действуют сообразно обстановке и пока нет необходимости вводить жесткие ограничения, полагает руководитель союзного государства. Если такая необходимость возникнет, сказал Лукашенко в ходе своего визита в Гомельскую область, введут и карантин, и комендантский час. На данном же этапе, считает президент республики, если бы было принято решение об остановке экономики и введении запретительных мер, он мог бы столкнуться с волной народного недовольства. Общаясь с журналистами Лукашенко резюмировал: «Я точно знаю: если бы мы закрыли людей и создали панику, у нас была бы беда».

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии за сутки возросло почти на 900 человек и превысило показатель в 10тысяч инфицированных. 72 человека скончались. С 20 апреля возобновлены занятия в школах, продолжается подготовка к мероприятиям по случаю Дня Победы.