В России впервые от коронавируса скончался Архиерей РПЦ, Епископ Железногорский и Льговский Вениамин

В России впервые от коронавируса скончался Архирей РПЦ, Епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Как сообщил ТАСС официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, смерть наступила в больнице им. Семашко в Курске. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Официального заключение о причинах смерти пока нет.
2020-04-26T16:00:00+03:00
2020-04-26T16:56:30+03:00
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16:00, 26 апреля 2020
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