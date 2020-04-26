В России впервые от коронавируса скончался Архиерей РПЦ, Епископ Железногорский и Льговский Вениамин

В России впервые от коронавируса скончался Архирей РПЦ, Епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Как сообщил ТАСС официальный представитель РПЦ Владимир Легойда, смерть наступила в больнице им. Семашко в Курске. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Официального заключение о причинах смерти пока нет.