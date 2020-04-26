Из разных регионов России приходят сообщения о новых случаях смерти врачей, заразившихся коронавирусом

Новая смерть врача, инфицированного коронавирусом. Медик скончался в Белгороде. Врач-онколог, который умер в Белгороде этой ночью, заразился коронавирусом от одной из пациенток. Коллеги неделю его пытались спасти, за последние дни состояние медика ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Там соболезнуют родным погибшего врача. В ведомстве уточнили, что врача лечили от двухсторонней пневмонии.

За сутки это далеко не последнее печальное известие о гибели медиков. В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него выявили коронавирусную инфекцию. Ранее скончался реаниматолог из той же больницы, напоминает агентство ТАСС. В Петербурге новая инфекция также унесла жизни четырёх медсестёр — две из них работали в госпитале ветеранов войн. В госпитале с таким же названием, но уже в Москве ранее умер врач, у него нашли пневмонию после лечения заражённых коронавирусом.

В Туле скончался терапевт клинической больницы областного центра, у него был положительный анализ на COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб. На этом печальном фоне врачи в разных регионах начали вести список коллег, погибших от коронавируса. В нем как сообщает интернет-издание МБХ Медиа 61 имя. Медики говорят, что не доверяют официальной статистике.

Врачи в разных регионах бьют тревогу по поводу своей незащищённости от коронавируса. Они в частности отмечают, что после выявления заражённых медиков медучреждения не закрывают на карантин. В ряде регионов медики жалуются и на нехватку масок и защитных костюмов.

В условиях пандемии государство не оказывает должной помощи медикам. Такое мнению в интервью «Эху Москвы» высказала председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По словам Васильевой, какие-то гарантии даются врачам, работающим с подтверждёнными случаями заболевания. Остальные медики, несмотря на высокий риск заражения, никак не защищены.