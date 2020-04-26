Лукашенко: Белоруссию подталкивают к введению карантина, но стране это не нужно

Белоруссию подталкивают к введению карантина, но стране это не нужно, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как выразился глава государства, за такие меры народ его «поднимет на вилы». Лукашенко подчеркнул, что нельзя останавливать экономику, иначе Белоруссия станет зависимой от, как он сказал, «богатых и сильных государств».