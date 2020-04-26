В Подмосковье полиция начала проверку из-за вечеринки в условиях пандемии

Как сказала начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, в комплексе «Бутово-парк» была попытка массового нарушения карантина. На видео, опубликованном в социальных сетях, под громкую музыку звучат кричалки против вируса.
2020-04-26T15:30:00+03:00
2020-04-26T15:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 26 апреля 2020
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