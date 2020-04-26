Итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался на 80 году жизни

Жена Кьезы рассказала, что причиной смерти стал обширный инфаркт, хотя друг семьи Эннио Бордато напомнил, что Кьеза недавно перенес операцию, за которой могли последовать осложнения. Джульетто был коммунистом и более 30 лет работал в Москве, в частности в качестве корреспондента органа компартии Италии газеты Унита. Известен своими симпатиями к России и довольно часто поддерживал нынешний политический курс, в частности в отношении событий на Украине. Кьеза написал несколько книг, некоторые из которых имели скандальный оттенок. В одной из них он опровергал официальную версию терактов в США в 2001 году, уверяя, что башни-близнецы были разрушены намерено, чтобы оправдать экспансию США в Афганистане и Ираке.

В середине двухтысячных в течении 5 лет Джульетто Кьеза был депутатом Европарламента.