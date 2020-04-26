Радио КНДР распространило обращение Ким Чен Ына на фоне слухов о болезни или даже смерти северокорейского лидера

Радио КНДР распространило обращение Ким Чен Ына адресованное рабочим на фоне слухов о болезни или даже смерти северокорейского лидера. Когда было подготовлено поздравление неизвестно, это слова благодарности тем, кто работал на крупнейшей в стране стройке, сообщает агентство Рёнхап. Сам Ким Чен Ын не появлялся на публике уже две недели. Газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что он умер либо находится в «вегетативном состоянии». Японский еженедельник «Шукан Гендай» написал, что Ким Чен Ын впал в кому после неудачной операции.

Северокорейские власти до последнего будут хранить в секрете информацию о здоровье Ким Чен Ына. Вероятно, лидер страны жив, но находится в тяжёлом состоянии, — сказал «Эху Москвы» профессор Южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков. Официальные лица Северной Кореи всегда выбирают тактику молчания как наиболее удобную, добавил Ланьков.