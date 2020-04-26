Роспотребнадзор: Россияне, по всей видимости, проведут майские праздники дома

Россияне, по всей видимости, проведут майские праздники дома – в Роспотребнадзоре предостерегают от срыва режима изоляции в этот период, чтобы избежать пика заражения коронавирусом. Президент Владимир Путин, вероятно, вскоре объявит о продлении карантина.

В России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости, отметила в интервью одному из федеральных каналов глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако риск такого развития событий есть, и в первую очередь из-за предстоящих майских праздников. Поэтому, считает глава ведомства, ни о каких послаблениях в режиме изоляции быть не может — россияне должны сами себе и своим близким оставаться дома в эти дни. Статистика подтверждает, что действующие ограничения сыграли максимально положительную роль в борьбе с коронавирусом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что стране предстоит поэтапный выход из карантина, по пока план даже не разработан. По его словам, Владимир Путин в ближайшие дни выступит с новым заявлением по коронавирусу и даст оценку текущей ситуации. И, вероятно, объявит о продлении карантина.

Между тем, к майским праздникам активно готовятся в регионах: власти уже начали предупреждать жителей об усилении мер контроля. При это, например, в Свердловской области на эти дни введут пропускной режим, а в Курганской области приостановят продажу спиртного.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать правила поведения во время майских праздников.