«Альянс врачей» обратится к правительству РФ по поводу проблем медработников в условиях коронавируса

Межрегиональный профсоюз медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» в понедельник 27 апреля обратится к правительству РФ по поводу проблем медработников в условиях коронавируса. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

«Ситуация действительно тяжелая. Многие врачи в унынии и даже в отчаянии, потому что не хватает средств защиты, не соблюдаются их трудовые права и есть неясность с зарплатой. Завтра мы выпустим наше предложение для правительства и премьера РФ Михаила Мишустина с конкретными цифрами, сколько надо выплатить, каким медикам и почему», — рассказала она.

Как уточнила А.Васильева, какие-то гарантии даются только врачам, работающим с подтвержденными случаями заболевания — остальные медики, несмотря на более высокие риски заражения, никак не защищены.

«Пока государство делает очень мало. Во многих регионах медикам ничего не доплачивают, несмотря на распоряжение президента Владимира Путина, а приказы Минздрава не выполняются. Что говорить про врачей, у которых закрыт плановый прием — они вообще могут получить голый оклад. В некоторых регионах он равен МРОТ – это порядка 12 тысяч рублей. Чем им кормить семью? Они же не виноваты, что у них плановый прием закрыт», — подчеркнула А.Васильева.

Она также обратила внимание на нехватку средств индивидуальной защиты для медработников. «Никто не несет ответственности за отсутствие средств индивидуальной защиты. Врачей заставляют работать, даже если они болеют – то есть сейчас многие чиновники рассматривают их как расходный материал», — заявила А.Васильева.

Она также добавила, что меры поддержки обязательно должны быть зафиксированы документально. «Чтобы нивелировать это отчаяние, нужно, чтобы поддержка была зафиксирована в документах. Пока что это только слова, и никто из медработников не понимает, какие деньги им будут выплачены», — заключила А.Васильева.