Настоятель Среднеуральского женского монастыря обрушился с проклятиями на тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Во время проповеди Николай Романов назвал эпидемию несуществующей. Настоятель храма призвал выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии и сажать картошку, пока не начался голод, пишет сайт Знак.ком. Как выразился Николай Романов, россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».

Сайт отмечает, что Николай Романов или отец Сергий является духовником известных людей в России. В прошлом году к нему не раз ездила депутат Наталья Поклонская. Он также считается духовником хоккеиста Павла Дацюка.