45,9% пациентов с COVID-19, зарегистрированный за последние сутки в России, не имел клинических проявлений болезни

Почти каждый второй пациент с коронавирусом, зарегистрированный за последние сутки в России, не имел клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировали более шести тысяч трёхсот новых случаев. 66 человек за сутки скончались.