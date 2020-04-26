45,9% пациентов с COVID-19, зарегистрированный за последние сутки в России, не имел клинических проявлений болезни

Почти каждый второй пациент с коронавирусом, зарегистрированный за последние сутки в России, не имел клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировали более шести тысяч трёхсот новых случаев. 66 человек за сутки скончались.
2020-04-26T14:30:00+03:00
2020-04-26T14:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 26 апреля 2020
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