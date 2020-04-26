Глава Роспотребнадзора: На майские праздники следует оставаться дома

Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — сказала она в интервью «России 1». По ее мнению, это позволит не допустить взрывного распространения коронавируса. «Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика, пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы начали», — сказала Попова.
2020-04-26T14:08:00+03:00
2020-04-26T14:12:05+03:00
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14:08, 26 апреля 2020
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