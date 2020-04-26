В Бурятии суд отправил под домашний арест вице-спикера парламента региона по делу о ДТП со смертельным исходом

Ранее автомобиль, которым владеет политик, скрылся с места аварии, в которой погибла девушка.

Советский районный суд Улан-Удэ отправил бывшего главу регионального отделения «Единой России» в Бурятии Баира Жамбалова под домашний арест на два месяца. Накануне утром парламентария, которого проверяли на причастность к гибели в начале январе этого года 17-летней девушки, задержали возле его дома и поместили в изолятор временного содержания. Следствие уверено, что располагает доказательствами причастности политика к произошедшему. Спустя несколько дней после Нового года Toyota Land Cruiser, которым фактически владеет Жамбалов, сбил девушку и скрылся с места аварии. Спустя несколько часов в полицию пришел друг Жамбалова бизнесмен Галуст Пилосян, который признался, что за рулем машины находился он, поскольку с Жамбалов уступил ему руль на обратном пути с рыбалки. Тогда на волне общественного резонанса дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а самого вице-спикера бурятского парламента исключили из «Единой России».

Следствие просило суд поместить политика под стражу, однако из-за имеющихся у него проблем со здоровьем было принято решение именно о домашнем аресте.