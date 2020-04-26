Руководители крупнейших российских энергокомпаний просят правительство сократить срок отсрочки на пени за неуплату ЖКХ

Руководители крупнейших российских энергокомпаний просят правительство более чем на полгода сократить срок отсрочки на пени за неуплату услуг ЖКХ.

Перенести на первое мая окончание строчки предлагают главы компаний «Ренова», «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг» и ряда других. Они призывают это сделать первого вице-премьера Андрея Белоусова. Источник, близкий к крупной энергокомпании, подтвердил изданию РБК подлинность письма. Отсрочку предлагается сохранить только для многодетных семей, пожилых людей и других наиболее уязвимых и пострадавших категорий населения. В письме отмечается, что ещё до кризиса, вызванного коронавирусом, россияне задолжали коммунальщикам больше триллиона рублей. В случае массового прекращения оплаты услуг ЖКХ пострадают компании по поставке электроэнергии и управляющие организации жилищного сектора. Причем это начало ощущаться уже с апреля. В письме главы энергокомпаний отмечают, что объём выручки в сфере энергетики и коммунальных услуг превышает 5 триллионов рублей. В отрасли, как уточняется в письме, трудится два миллиона человек. Невозможность выполнять обязательства угрожает подготовке к следующему отопительному сезону.

Руководители энергокомпаний также просят правительство изменить порядок регулирования цен в отрасли.