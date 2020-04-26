Рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом отмечено в России за прошедшие сутки

Во второй раз с начала пандемии инфицированных стало на шесть с лишним тысяч больше.

За сутки COVID-19 выявлен у 6361 человека. Почти 46 процентов – бессимптомные случаи. Общее количество носителей вируса впервые превысило 80 тысяч. Напомню, что в Китае, откуда коронавирус и начал распространятся по миру, так называемое плато установилось на отметке примерно в 82 000. России до этого рубежа осталось всего тысяча зараженных. Тем не менее, темпы роста количества инфицированных снижаются. В сравнении с предыдущей неделей это особенно заметно — 171 процент против 89. Среднесуточный рост также замедлился с 15 до 9,5 процентов. Москва остается локомотивом процесса, однако в столице количество новых случаев уже пятый день не превышает 3000, а за последнюю неделю этот рубеж был перейден только однажды.

За сутки от заболевания в России умерло 66 человек. Общее количество скончавшихся продолжает расти и составило 747 человек.