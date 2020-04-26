В Испании возможно смягчение мер по предотвращению распространения коронавируса

Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес.

«Если пандемия по-прежнему будет развиваться в положительном направлении, со 2 мая будет разрешено заниматься индивидуальной физической активностью и гулять с домочадцами, соблюдая указы органов здравоохранения. Эта деэскалация будет постепенной. Что это значит? Что мы не будем внезапно восстанавливать всю активность и социальную мобильность. Это будет сделано поэтапно. Для каждой сферы деятельности будут установлены последовательные стадии».

По словам Педро Санчеса, скорость снятия карантинных мер будет зависеть от местности.