Власти Подмосковья собираются ежедневно раздавать около 40 тысяч медицинских масок

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтёры – пешеходов, планируется выдавать по две маски в одни руки, говорится в сообщении. Где именно можно будет получить средства защиты – не уточняется.