Власти Подмосковья собираются ежедневно раздавать около 40 тысяч медицинских масок

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтёры – пешеходов, планируется выдавать по две маски в одни руки, говорится в сообщении. Где именно можно будет получить средства защиты – не уточняется.
2020-04-26T13:31:00+03:00
2020-04-26T13:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 26 апреля 2020
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