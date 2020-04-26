В РПЦ уверяют, что не скрывают масштабов заражения духовенства коронавирусом

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своём телеграм-канале, что многие клирики РПЦ сообщают о своём заражении. При этом, по его словам, нельзя утверждать, что отсутствие постоянно обновляющейся статистки якобы угрожает здоровью людей. Легойда подчеркнул, что у патриархата нет данных о том, что масштабы распространения вируса среди клириков выше, чем, к примеру, среди врачей, полицейских и других социальных групп, пишет газета «Коммерсант».
2020-04-26T13:31:00+03:00
2020-04-26T13:32:46+03:00
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13:31, 26 апреля 2020
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