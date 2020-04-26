Официальные СМИ Северной Кореи опровергли слухи о смерти председателя Госсовета страны Ким Чен Ына, однако вопросы, тем не менее, остались.

Опровержение было косвенным. Газеты и радиостанции страны опубликовали поздравление и слова благодарности лидера Северной Кореи в адрес рабочих, которые трудились на стратегическом объекте — крупнейшей стройке последних лет в Самджиёне. СМИ не поместили новых фотографий Кима и всего лишь ссылались на его слова, так что сомнения в том, что он жив пока остаются. С другой стороны, на первую волну слухов Пхеньян вообще не отреагировал. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. По слухам, которые публикует южнокорейская и американская пресса он перенес операцию на сердце и либо скончался или же впал в вегетативное состояние, либо поправляет здоровье в своей резиденции, поблизости от которойдаже сфотографировали его поезд.

Существует версия о том, что Ким Чен Ын самоизолировался на фоне пандемии.

Сказать хоть что-то о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на данный момент невозможно. Так сказал «Эху Москвы» политолог и дипломат Григорий Кунадзе. «Никто ничего не знает. В традициях Северной Кореи вообще нет практики опровержения или подтверждения. Но ясно одно: при такой массе тела человек не может быть совсем здоров. Так что у него есть какие-то заболевания», — отметил эксперт. По мнению Григория Кунадзе, главный вопрос на данный момент – кто возглавит Северную Корею, если Ким Чен Ын не сможет больше управлять страной. «Возможно, это будет его родная сестра Ким Е Чжон, которая в последние годы часто сопровождала его в поездках», — предположил он. Потенциальная преемница получила образования в Швейцарии, после окончила военный университет и курс информационных технологий. В правительстве КНДР отвечает за пропаганду, культ личности брата и заменяла его во время болезни в 2014 году.