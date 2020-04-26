В ряде российских регионов с завтрашнего дня ужесточат ограничения из-за пандемии

Пропускной режим по примеру Москвы завтра могут ввести в ряде других регионов Центрального федерального округа. Об этом несколько дней назад сообщили в министерстве связи. Там сказали, что первыми система должна заработать в Костромской, Тульской, Ярославской, Тамбовской и еще нескольких областях. Руководители некоторых регионов подтвердили: начиная с завтрашнего дня, жителям придётся обзавестись пропусками. В Ярославской области, где режим изоляции до недавних пор был предельно мягким, завтра все изменится. Необходим пропуск, электронный код – в общем все как в столице. В Ярославской области с середины месяца стремительно растет число зараженных — их уже почти 400.

В Нижегородскую область въезжать с завтрашнего дня разрешат только по экстренным пропускам и людям с пропиской, предупредил губернатор Глеб Никитин в своем инстаграме. Всех остальных сразу отправят сразу на карантин, добавил чиновник. Напомню: министерство связи сообщало о том, что цифровые пропуска на этой неделе должны появиться также в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. В общей сложности такая технология отслеживания граждан должна быть введена помимо столицы ещё в 21 регионе страны. Немного раньше Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, предложил ввести систему цифровых пропусков во всех 85 регионах страны.

В России за сутки зафиксировали 6 361 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших приближается к 81 тысяче человек, сообщил оперативный штаб по отслеживанию ситуации с распространением новой инфекции. Умерли за сутки 66 человек, за всё время 747. Вылечились 517 пациентов, общее число выздоровевших приближается к семи тысячам, сообщили в штабе.