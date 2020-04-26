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13:01, 26 апреля 2020

Врачи в российских регионах страдают из-за нагрузки, многократно усилившейся в связи с эпидемией коронавируса

Ненормированный режим работы медиков уже привел к ряду несчастных случаев.

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн накануне выпала из окна лечебного учреждения. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона. Женщина находится в реанимации, никаких прогнозов медики не дают. Также стало известно, что глава Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую госпитализировали с сердечным приступом. Как пишет издание «Дон 24», она начала пандемии нового коронавируса глава она практически все время проводила на работе. В настоящее время ее состояние стабильное, Быковская находится в реанимации. Из-за эпидемии медики по всей стране вынуждены работать в ненормированных графиках, зачастую находясь в переполненных медучреждениях сутками. Они вынуждены всю смену носить защитные костюмы, не всегда хватает времени сделать перерыв и даже поесть.

При этом медицинский персонал повсеместно жалуется на нехватку средств индивидуальной защиты. Причем их начальство пытается это скрывать. Последний такой случай произошел в Тульской области, где сотрудники рассказывают, что им приходится каждый день стирать одноразовые маски. В Воронеже фельдшеру пригрозили уголовным делом за то, что он рассказал о дефицита в соцсетях. При этом в России медучреждения все чаще закрываются на карантин вместе с сотрудниками, которые из-за отсутствия средств защиты заражаются коронавирусом. Уже известно о нескольких смертях врачей, подхвативших инфекцию от своих пациентов.

Ранее в Кремле заявили, что медикам на нехватку средств защиты стоит жаловаться в региональные минздравы. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Регионы обладают необходимым потенциалом, чтобы закрывать этот дефицит. Он заявил, что «недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик».

Государство не оказывает медикам должной поддержки на фоне пандемии коронавируса. Об этом сказала «Эху Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. По словам Васильевой, какие-то гарантии даются врачам, работающим с подтверждёнными случаями заболевания. Остальные медики, несмотря на более высокие риски заражения, никак не защищены.



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