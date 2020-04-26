В Чечне мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамзана Кадырова

Фотографию спасатели опубликовали в Инстаграме на странице ведомства. Сотрудники министерства написали, что передают эстафету коллегам из других регионов. Кадыров побрился налысо после того, как жители Чечни попросили его открыть парикмахерские, закрытые на время пандемии.
2020-04-26T12:33:00+03:00
2020-04-26T12:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 26 апреля 2020
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