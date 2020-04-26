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12:33, 26 апреля 2020

В Чечне мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамзана Кадырова

Фотографию спасатели опубликовали в Инстаграме на странице ведомства. Сотрудники министерства написали, что передают эстафету коллегам из других регионов. Кадыров побрился налысо после того, как жители Чечни попросили его открыть парикмахерские, закрытые на время пандемии.



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