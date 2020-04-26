Посольство России собирает помощь для россиян, застрявших в Аргентине

Об этом рассказала официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. По её словам, дипломаты предложили туристам лететь в Москву через Мадрид, люди отказались, в основном из-за того, что их не устроила цена. Сейчас посольство собирает для туристов вещи, часть помощи людям уже передали, сообщает агентство ТАСС.
2020-04-26T12:32:00+03:00
2020-04-26T12:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 26 апреля 2020
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