Посольство России собирает помощь для россиян, застрявших в Аргентине

Об этом рассказала официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. По её словам, дипломаты предложили туристам лететь в Москву через Мадрид, люди отказались, в основном из-за того, что их не устроила цена. Сейчас посольство собирает для туристов вещи, часть помощи людям уже передали, сообщает агентство ТАСС.