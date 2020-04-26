Совкомбанк в условиях пандемии отправил около 10 сотрудников жить в офис

Это группа специалистов, связанных с казначейскими операциями, — рассказал РБК первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, люди пошли на это добровольно за повышенную зарплату. Сотрудники работают, спят, едят, моются в офисах, им запрещено контактировать с родственниками до снятия ограничений. Как отмечает издание, аналогичную инициативу собирается внедрить банк «Зенит».
2020-04-26T12:32:00+03:00
2020-04-26T12:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 26 апреля 2020
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