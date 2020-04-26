Москва готовится отправить в Венесуэлу 40 тонн медикаментов

Российские военные также продолжают дезинфицировать дома престарелых в Италии.

Дезинфекцию еще трех медицинских учреждений для пожилых людей провели российские военные специалисты в городах итальянской провинции Брешиа, рапортуют в Министерстве обороны. Всего к этому моменту обработаны десятки зданий в 77 населенных пунктах Ломбардии – этот регион больше всего пострадал от коронавируса в Италии. Специалисты прибыли туда в конце марта. Еще три итальянских региона ранее запросили помощь у России в борьбе с эпидемией. Еще одна страна, которой Россия оказывает поддержку в условиях пандемии, Венесуэла. В Боливаринскую республику, где зарегистрировано всего чуть более 300 случаев заражения, ближе к 9 мая отправят более 40 тонн медикаментов в том числе для борьбы с коронавирусом. В российском диппредставительстве отмечают, что это плановая поставка жизненно важных препаратов. До этого Москва поставила в Каракас 30 тысяч тестов для выявления инфекции. Российский президент Владимир Путин отмечал, что поддержка других стран – это не «игра в одни ворота», Россия также получает помощь для борьбы с инфекцией.

Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что ряд стран Европы, в том числе члены НАТО, хотели бы получить помощь от Москвы, но им не дают этого сделать.