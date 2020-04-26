Покидать дома находящимся на карантине из-за коронавируса можно только при реальной угрозе жизни

В числе исключительных случаев для того, чтобы оставить место изоляции в Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали пожар, взрыв газа или обвал конструкций жилого здания.

Во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций настаивают: покинуть место изоляции помещенный на карантин может лишь в ограниченном числе ситуаций, когда угроза жизни от огня, взрыва или разрушения квартиры — выше угрозы инфицирования. В других случаях нельзя выходить из помещения даже на непродолжительное время. Запрещены личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку и вынос бытового мусора. В МЧС рекомендуют договориться о помощи в такого рода бытовых действиях с родственниками, волонтерами или соседям. Отходы в исследовательском институте МЧС при этом советуют упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывать и выставлять за пределы квартир. Речь о тех, кто находится в режиме строгой изоляции – заразился Covid-19, но болеет в легкой форме, находится под наблюдением как возможный переносчик инфекции или имел контакты с зараженными.

В России на сегодня зарегистрировано более 80 тысяч заболевших коронавирусом. В Москве и Подмосковье вот уже несколько дней действует режим, который уравнивает требования по карантину для пациентов с подтвержденным COVID-19 и пациентов с ОРВИ.