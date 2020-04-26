Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к 42,5 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 2 971, до 42 480. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Число инфицированных в Московской области увеличилось на 576 и составило 9 070,

следует из данных штаба.