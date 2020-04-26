Власти Петербурга сообщили о смерти четырёх медсестёр

У них у всех выявили коронавирус. О смерти четырёх медсестёр сообщает Интерфакс со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Собеседник агентства заявил, что у женщин либо были тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились на работе. Впрочем в пресс-службе уточнили, что в каждом случае специалисты ещё будут разбираться и устанавливать причину смерти. Отметим, что одной из погибших медработниц было всего 30 лет, всем остальным ближе к 60. Ранее в Елизаветенской больнице Петербурга сообщили о смерти анестезиолога Сергея Белошицкого, который проработал в ней более 20 лет. В феврале он специально перешёл на работу в другое медучреждение, где борются с коронавирусом. «Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга», говорится в официальном сообщении.

Более сотни медиков в Петербурге заражены коронавирусом. Ранее работники нескольких больниц жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты.