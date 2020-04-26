В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса

45,9% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 66 человек, — сообщает оперштаб. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.