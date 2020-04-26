Защита обвиняемого в изготовлении взрывчатки московского подростка просит суд вернуть его дело в прокуратуру

Защита подростка, обвиняемого в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, просит Тушинский суд Москвы вернуть в прокуратуру его уголовное дело, которое было возбуждено в 2018 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Ашанин.

«Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение не соответствует требованиям статьи 20 УПК. В частности, отсутствуют существенные основания для обвинения — не указано наименование взрывчатых веществ, изготовление которых ему вменяется, и их количество. Также не учена и не указана позиция защиты — она фактически проигнорирована», — отметил адвокат.

Суд огласит решение 27 апреля в 14.00.

Ученик одной из московских школ был задержан в начале ноября 2018 года, на тот момент ему было 14 лет. Его арестовали спустя несколько дней после взрыва в приемной ФСБ в Архангельске, который устроил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий в знак протеста против политических репрессий. Юноша погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Следствие искало сообщников исполнителя теракта и вышло на московского школьника, который переписывался с погибшим. У него нашли смесь аммиачной селитры и угля, пишет портал «ОВД-Инфо». Защита подчеркивает, что эти вещества находятся в свободной продаже. Тем не менее, подростка обвинили в хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Он год провел в СИЗО, после чего обвиняемого перевели под домашний арест.

Подросток свою вину не признает. Он отказался от дачи показаний на этапе предварительного следствия.