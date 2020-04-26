Вице-спикера парламента Бурятии отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Баир Жамбалов был задержан после гибели 17-летней студентки под колёсами автомобиля. Следствие считает, что Жамбалов сбил девушку и уехал с места аварии – на тот момент студентка была ещё жива. Спустя несколько часов в полицию пришёл местный предприниматель, который сказал, что якобы сбил девушку. Под подозрение попал владелец автомобиля – секретарь регионального отделения «Единой России» Баир Жамбалов, пишет сайт МБХ-Медиа.