Вице-спикера парламента Бурятии отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Баир Жамбалов был задержан после гибели 17-летней студентки под колёсами автомобиля. Следствие считает, что Жамбалов сбил девушку и уехал с места аварии – на тот момент студентка была ещё жива. Спустя несколько часов в полицию пришёл местный предприниматель, который сказал, что якобы сбил девушку. Под подозрение попал владелец автомобиля – секретарь регионального отделения «Единой России» Баир Жамбалов, пишет сайт МБХ-Медиа.
2020-04-26T11:34:00+03:00
2020-04-26T11:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 26 апреля 2020
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