Северокорейские СМИ передали сообщения об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его возможной смерти

В свою очередь южнокорейское агентство Ренхап рассказало, что лидер КНДР передал благодарность рабочим, задействованным на крупнейшей в стране стройке, впрочем, без уточнения, когда это произошло.

В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 12 апреля. Более свежих его фотографий или других сведений, подтверждающих публичную деятельность, нет.

Газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что лидер Северной Кореи умер либо находится в «вегетативном состоянии». Японский еженедельник «Шукан Гендай» написал, что Ким Чен Ын впал в кому после неудачной операции.