В Абхазии зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

По данным республиканского оперативного штаба, умерла местная жительница, которой было 95 лет. Диагноз был поставлен в середине апреля. Пациентка, как утверждается, больше недели отказывалась от госпитализации. Согласно этим данным, она согласилась отправиться в больницу лишь после значительного ухудшения состояния.