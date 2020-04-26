В Абхазии зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

По данным республиканского оперативного штаба, умерла местная жительница, которой было 95 лет. Диагноз был поставлен в середине апреля. Пациентка, как утверждается, больше недели отказывалась от госпитализации. Согласно этим данным, она согласилась отправиться в больницу лишь после значительного ухудшения состояния.
2020-04-26T11:31:00+03:00
2020-04-26T11:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 26 апреля 2020
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