Главу Минздрава Ростовской области госпитализировали с сердечным приступом после доклада по ситуации с коронавирусом

Главу Минздрава Ростовской области госпитализировали с сердечным приступом после выступления с докладом по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает местный сайт «Дон24». Согласно этим данным, Татьяна Быковская находится в реанимации. Сайт отмечает, что с начала пандемии она почти всё время проводила на работе.
2020-04-26T11:31:00+03:00
2020-04-26T11:34:32+03:00
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11:31, 26 апреля 2020
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