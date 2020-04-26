Главу Минздрава Ростовской области госпитализировали с сердечным приступом после доклада по ситуации с коронавирусом

Главу Минздрава Ростовской области госпитализировали с сердечным приступом после выступления с докладом по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает местный сайт «Дон24». Согласно этим данным, Татьяна Быковская находится в реанимации. Сайт отмечает, что с начала пандемии она почти всё время проводила на работе.