Крупные российские банки начали переводить часть сотрудников на постоянный режим работы в офисах

Они там даже спят и принимают душ.

Совкомбанк из-за пандемии коронавируса первым перевёл около десяти специалистов, которые теперь постоянно находятся на работе. Эти люди отвечают за ежедневные расчёты – это критически важные функции — рассказал первый зампред и совладелец организации Сергей Хотимский. По его словам, которые приводит издание РБК, сотрудники полностью изолированы, они спят прямо в кредитной организации: там же едят и моются. С родственниками не общаются, пока не кончится пандемия. Хотимский пояснил, что на такие жертвы люди пошли за повышенную зарплату.

Совкомбанк, отметим, занимает 12 место по размеру активов по итогам прошлого года. Аналогичную меру намерен по данным РБК принять ещё один крупный банк Зенит. Для части сотрудников закупили продукты, лекарства и другие необходимые товары. Когда именно специалистов изолируют в офисе в банке Зенит – он в третьей десятке по размеру активов — не уточнили. В кредитных организациях из первой десятки в том числе ВТБ, Росбанке и Райффазенбанке сказали изданию, что пока не предлагают работникам, вынужденным приезжать в офисы, там жить.

В середине марта многие российские банки из-за коронавируса стали переводить своих сотрудников на удалённую работу. Эксперты предупредили, что может вырасти число хакерских атак на компьютере, оборудование и домашние сети сотрудников, которые работают дистанционно.