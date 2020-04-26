В Красноярске главврач госпиталя, в котором хотят разместить инфицированных Covid-19, выпала из окна своего кабинета

По информации местного информационного агентства ТВК, это могло произойти во время селекторного совещания с главой краевого Министерства здравоохранения.

Исполняющая обязанности руководителя госпиталя ветеранов войн накануне днем выпала из окна 5-го этажа больницы. Жизнь медика удалось спасти, но женщина находится в тяжелом состоянии. С прогнозами относительно выздоровления врачи не спешат. Доподлинной информации о том, что произошло – нет. Известно, что в региональном руководстве обсуждался вопрос о размещении во вверенном доктору учреждении до 80 пациентов с Covid-19. По данным агентства ТВК Красноярск, главврач была против этого из-за «острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала». Как-либо воспрепятствовать указу о смене профиля больницы возможности у нее не было. На сайте учреждения приводится имя врио главврача госпиталя – это кандидат медицинских наук и мать двоих детей Елена Непомнящая. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что данные о якобы проводимом во время инцидента селекторном совещании с министром здравоохранения края Борисом Немиком действительности не соответствуют.

В краевом медицинском ведомстве пояснили, что персонал госпиталя, где произошел инцидент, прошел обучение, а необходимыми средствами индивидуальной защиты учреждение обеспечено. Расследованием произошедшего сейчас занимаются правоохранительные органы.