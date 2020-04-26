Россия планирует ближе к 9 мая отправить в Венесуэллу более 40 тонн медикаментов

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посла России в Каракасе. Сергей Мелик-Багдасаров уточнил, что это помощь в борьбе с коронавирусом. Он также рассказал, что в марте и апреле в Венесуэллу было поставлено 30 тысяч тестов для выявления коронавируса.