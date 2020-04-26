Российские военные продезифицировали ещё три дома престарелых в Италии

Они работают в провинции Ломбардия, сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что на сегодняшний день специалисты оборонного ведомства нашей страны продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более, чем в 77 населённых пунктах. Они обработали территорию вокруг здания, внутренние помещения и дороги.
2020-04-26T10:31:00+03:00
2020-04-26T10:37:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 26 апреля 2020
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