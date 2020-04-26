Кудрин: Российская экономика восстановится после спада в 7-8% во время кризиса

Спад российской экономики может достичь 7-8% в текущем году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.



«Ну, может, я начну со, скорее, положительной новости — наша экономика будет работать нормально. Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».



«Международный валютный фонд нам дает тоже больше 5% падение, но повторяю — мы очень сильно связаны с миром. Поэтому [спад] от 7% до 8% — [это] сегодня, наверное, более четкая ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться», — добавил он.