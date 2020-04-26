Ряд российских банков в условиях пандемии предложил некоторым сотрудникам переехать в офисы

Об этом сообщает РБК. Для сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, предусмотрели работу без возвращения домой. Взамен им предложили повышенную зарплату и бонусы. Так условия для жизни в офисе уже создали в Совкомбанке и банке «Зенит», сообщили представители этих финансово-кредитных учреждений.
2020-04-26T10:33:00+03:00
2020-04-26T10:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 26 апреля 2020
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