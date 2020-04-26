В Красноярске исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна в кабинете

Это произошло во время селекторного совещания с главой регионального минздрава, обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов для лечения заражённых коронавирусом. Главврач была против из-за острой нехватки средств защиты и неподготовленности персонала, сообщает со ссылкой на источник местная телекомпания «ТВК Красноярск». Согласно этим данным, спасти жизнь руководителю больницы удалось, но она в тяжёлом состоянии. Выясняются обстоятельства.

На сайте медицинского учреждения говорится, что исполняющая обязанности главврача — Елена Непомнящая. ТВК Красноярск передаёт, что она кандидат медицинских наук и мать двоих детей.